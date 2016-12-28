日對台外交機構 明年起改稱「日本台灣交流協會」

日本對於台灣外交的機構一直都叫「日本交流協會台北辦事處」，但自明年1月1日起將正式改變名稱為「日本台灣交流協會」。（圖截自日本交流協會消息站臉書）

2016-12-28 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與日本自1972年斷交後，日本對於台灣外交的機構，一直都叫「日本交流協會台北辦事處」，自明年1月1日起將正式改變名稱為「日本台灣交流協會」。

日本交流協會消息站臉書今天早上貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』。本會今後亦將扮演日台間之橋樑，盡心竭力使日台關係更上層樓。」

另外，據本報報導，日方說明現在決定改名的理由是「時代已經變了」，首先，80年代、90年代日本和台灣的實務關係並不頻繁，但最近雙方國民的互訪人數，每年多達600萬人，其他各領域的來往也非常密切。

其次，最近日方曾在台灣舉行民調，發現知道「交流協會」是什麼的人只有10％，不知道的高達80％，極大多數的台灣人並不知道這是什麼樣的機構。另一個改名的理由是不少駐台外國機構最近也紛紛「正名」，例如英國已改為「英國代表處」。

日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）