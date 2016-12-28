| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應… BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

日對台外交機構 明年起改稱「日本台灣交流協會」

日本對於台灣外交的機構一直都叫「日本交流協會台北辦事處」，但自明年1月1日起將正式改變名稱為「日本台灣交流協會」。（圖截自日本交流協會消息站臉書）

2016-12-28  08:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與日本自1972年斷交後，日本對於台灣外交的機構，一直都叫「日本交流協會台北辦事處」，自明年1月1日起將正式改變名稱為「日本台灣交流協會」。

日本交流協會消息站臉書今天早上貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』。本會今後亦將扮演日台間之橋樑，盡心竭力使日台關係更上層樓。」

另外，據本報報導，日方說明現在決定改名的理由是「時代已經變了」，首先，80年代、90年代日本和台灣的實務關係並不頻繁，但最近雙方國民的互訪人數，每年多達600萬人，其他各領域的來往也非常密切。

其次，最近日方曾在台灣舉行民調，發現知道「交流協會」是什麼的人只有10％，不知道的高達80％，極大多數的台灣人並不知道這是什麼樣的機構。另一個改名的理由是不少駐台外國機構最近也紛紛「正名」，例如英國已改為「英國代表處」。

日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）

台灣與日本自1971年斷交後，日本對於台灣外交的機構，一直都叫「日本交流協會台北辦事處」（圖截自維基百科）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 外交 日本 日本交流協會台北辦事處 日本台灣交流協會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：日對台外交機構 明年起改稱「日本台灣交流協會」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.