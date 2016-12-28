閃辭被指遭小英打壓 藍智庫副董駁斥說法

朱志洋指出，原本說是董事，卻變成副董，在那時他就想辭了。（資料照，記者羅倩宜攝）

2016-12-28 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨智庫副董事長朱志洋閃辭，他離開原因眾說紛紜，甚至被傳因他任國民黨智庫被總統蔡英文打壓，朱志洋駁斥說法，強調沒有被綠營施壓。

《周刊王》報導，朱志洋身兼友嘉集團總裁，有媒體報導朱志洋向銀行申請3筆借貸遭拒，明顯遭小英打壓，但朱志洋駁斥說法，強調沒被綠營施壓。

朱志洋說，當時洪秀柱僅邀他出任智庫董事，但他以非國民黨黨員拒絕，不過洪以國民黨一些黨營企業需要國際化說服他，他才答應。

朱志洋指出，原本說是董事，卻變成副董，在那時他就想辭了，但怕洪秀柱難堪，加上工作太忙，分身乏術才會在此刻請辭。