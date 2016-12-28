藍中常委批黨中央：表面說談好、私下找人修理

2016-12-28 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱，在上週的中常會上強硬推動黨主席提前選與黃復興黨代表併選案，引發黨內中常委不滿。國民黨中央企圖滅火，並放出消息已與中常委「談好」消息，遭中常委反批根本沒談好，還指黨中央私下找人修理。

根據《聯合報》報導，為了解決於黃復興黨代表選問題，國民黨中央考慮以增額取代併選，化解黃復興黨代表席次爭議，並傳出已「談好」的消息。對此中常委李德維批，增額的概念是他建議的，但昨天並沒有再與他後續討論，不知道為何黨中央傳出「談好」消息。

國民黨團總召，同時也是中常委的廖國棟也說，有聽過增額的說法，但黨中央並未連繫與溝通，並沒有談好。提告中常會會議無效的中常委姚江臨也說，黨中央至今都沒有溝通，哪有談好什麼？

還有中常委說，國民黨中央到處私下透過黨代表來修理中常委，卻又透過特定管道放話說已與中常委談好，要裡子、又要面子，跟對黨產會一樣的雙面人。