柯P化被動為主動宣布參選 他爆背後原因...

柯文哲宣布將會爭取連任。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-28 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體訪問表示將會爭取連任，民進黨選務人士分析柯文哲會化被動為主動的原因。

《壹週刊》報導，民進黨選務人士指出，先前柯文哲多次告訴媒體說要不要連任等過年農曆年再說，現在先宣布將要參選，很明顯是在對民進黨喊話，告訴民進黨快來和我喬。

該人士分析，民進黨現在完全執政，很容易凝聚高人氣，如果柯文哲是被動的等民進黨辦初選、民調，很容易被媒體冷落，柯文哲不可能坐視這種事情發生，所以才會化被動為主動，站上制高點，直接把問題丟給民進黨解決。