一例一休新制上路 地方政府聘僱成本大增

由於各縣市政府明年總預算早在今年9月就編列完成，如今「一例一休」新制提早上路，造成各地方政府聘僱人力成本增加。（資料照，記者王榮祥攝）

2016-12-28 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路，造成各大公務機關的加班費成本暴增。有媒體報導指出，由於各縣市政府明年總預算早在今年9月就編列完成，如今「一例一休」新制提早上路，造成各地方政府聘僱人力成本增加，其中以新北市政府增加3億多元為最高。

本報報導，新北市政府昨天初步估計，一例一休新制上路後，將影響技工工友、清潔隊員、臨時人員、學校警衛與教保人員，若核實發放加班費，需增加3億多元預算，比既有制度高出1倍。

據《聯合報》報導，台北市環保局副局長盧世昌表示，清潔隊員的編制員額有5300多人，但目前只有4800人，明年一例一休新制上路，若要維持現有服務水準，清潔隊員多要加班應對，但預估市府加班費將短缺8500萬元。

報導也提到，台南市環保局也預估，明年加班費將增加約2000萬元是現有的6成，台中市環保局更估計加班費會倍增，最多增加5000萬元。