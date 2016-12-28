| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應… BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

一例一休新制上路 地方政府聘僱成本大增

由於各縣市政府明年總預算早在今年9月就編列完成，如今「一例一休」新制提早上路，造成各地方政府聘僱人力成本增加。（資料照，記者王榮祥攝）

2016-12-28  07:14

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路，造成各大公務機關的加班費成本暴增。有媒體報導指出，由於各縣市政府明年總預算早在今年9月就編列完成，如今「一例一休」新制提早上路，造成各地方政府聘僱人力成本增加，其中以新北市政府增加3億多元為最高。

本報報導，新北市政府昨天初步估計，一例一休新制上路後，將影響技工工友、清潔隊員、臨時人員、學校警衛與教保人員，若核實發放加班費，需增加3億多元預算，比既有制度高出1倍。

據《聯合報》報導，台北市環保局副局長盧世昌表示，清潔隊員的編制員額有5300多人，但目前只有4800人，明年一例一休新制上路，若要維持現有服務水準，清潔隊員多要加班應對，但預估市府加班費將短缺8500萬元。

報導也提到，台南市環保局也預估，明年加班費將增加約2000萬元是現有的6成，台中市環保局更估計加班費會倍增，最多增加5000萬元。

廣告
  • 新北市政府昨天初步估計，一例一休新制上路後，聘僱預算將需增加3億多元，比既有制度高出1倍。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市政府昨天初步估計，一例一休新制上路後，聘僱預算將需增加3億多元，比既有制度高出1倍。（資料照，記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 加班費 地方政府 聘僱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：一例一休新制上路 地方政府聘僱成本大增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.