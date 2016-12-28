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與立委餐敘 蔡英文：明年也是辛苦的一年

媒體報導，蔡英文與綠委餐敘時，鼓勵大家要團結努力。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-28  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任以來，推動多項改革，但施政滿意度一再下滑。媒體報導，昨蔡英文與民進黨立委餐敘，席間提到，改革都會得罪人，總有陣痛、民調低等狀況，明年也將是辛苦的一年，希望大家都能一起努力。

《蘋果日報》報導，蔡英文最近分批跟綠委餐敘，昨天民進黨團總召柯建銘、黨團書記長劉世芳、立委姚文智、管碧玲、劉建國、林淑芬、羅致政、鄭寶清、鄭運鵬等人參加聚會，有綠委透露，蔡英文平常較嚴肅，但昨天有柯建銘在場，氣氛熱絡。

報導引述與會綠委說法，明年初將舉行年金會議，之後送立院審查修法，大概6月底可通過，這是關鍵改革，也是最難熬的時刻，所以總統在會中特別鼓勵大家團結。蔡英文在會中也提到婚姻平權、技職教育、都市更新等議題，表示明年也將是辛苦的一年。她也說，現在是改革奠基工程，總會得罪人，有陣痛、民調也高不起來，這樣的壓力還要再忍受至少半年，也希望要給閣員們多點鼓勵。

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