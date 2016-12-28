獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用

2016-12-28 00:15

〔記者何世昌／台北報導〕世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高8800元，其餘訊息三緘其口。未料，本月傳出開閉幕用電量竟超過台北田徑場契約電容的3倍；據了解，為避免表演跳電而鬧國際笑話，行政院政務委員張景森已出面要求台灣電力公司全力配合輸電。

世大運開閉幕場地從原本在台北大巨蛋，因大巨蛋停工、變更建照等問題未解，場地移師台北田徑場；不過，開閉幕節目單明年才會出爐，北市府現僅公布近半座席的票價低於2000元、最高票價8800元。

據了解，開閉幕表演長度各約3小時，將安排知名歌手演唱、破千人舞團表演、搭配聲光效果的「3D投影」，為了滿足上述表演需求，預計動用大量照明設備，初估用電需求高達「4600瓩」。

但台北田徑場的既有契約用電容量是1200瓩、僅台北小巨蛋的3成，若無備援用電計畫，開閉幕必定會上演「跳電秀」。為此，世大運執委會副執行長薛春明一度要求世大運文化處下修電力需求，但此意見遭世大運執行長蘇麗瓊打槍。

蘇麗瓊強調：「完美演出是唯一目標，不要為了降低電力使用而影響演出的水準。」為了解決缺電窘境，張景森已出面指示台電公司傾力協助。

台灣電力公司發言人蕭金益昨證實此事，並指花博也曾配合輸電，雙方有合作默契；但北市府迄今未向營業處提出「臨時契約容量擴充」申請。

世大運執委會解釋，除了開閉幕場館、比賽場館亦有擴充臨時契約用電容量的需求，現正逐一盤點，再向台電統一提出申請。