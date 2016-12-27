違建協調3次送市長室裁決 建管處如釋重擔

柯文哲上月下令，協調三次以上違建須向市長室報告，由他裁決是否直接拆除。圖為北投貴子坑俱樂部，去年4月已拆除。（資料照，記者鍾泓良攝）

2016-12-27 23:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市違建拆不完，目前估計全市有27000件。過去違建拆除一大阻力來自於議會，常遇到議員透過協調會來拖延拆除，甚至有違建協調過41次，至今十年未拆除。台北市長柯文哲上月下令，協調三次以上違建須向市長室報告，由他裁決是否直接拆除。建管處表示，如此可以讓科室不用面對60幾位議員的壓力，讓違建拆除可以順利落實。

根據建管處資料，北市的協調違建冠軍為大安區一處在法定空地蓋的建物，95年報拆，經過10年協調41次還拆不掉。協調3次以上的違建案有3665件，若每周向市長報告10件去計算，須花7年才能全部報告完；實施一個月以來，市長室已經裁示拆除15件。

市府97年曾發函給議會，指出違建的協調次數最多就是2次。然而，都發局官員說，建管處一般只會出席前2次協調會，其餘不予理會，但議員仍會在拆除前夕再召開協調會，讓拆除一再推延。建管處依法可以先執行拆除，但為了府會和諧仍會配合緩拆，否則容易被議員刁難。

建管處違建科長李松鶴表示，市建管處已向市長室報告過三、四次，有些具公安疑慮的違建已下令拆除。他補充，若市長沒有辦法直接判斷，就會安排時間直接到違建勘查，目前曾去過大安區、北投陽明山。

都發局官員表示，市長室願意將拆除違建的責任扛下，對於基層執法有很大的幫助。議員對新制有甚麼反應，官員說，有些議員會直接打電話給市長室，而也有議員透露鬆一口氣，不用一再因選民服務幫違建護航。

曾協助民眾協調違建的議員坦承，市長室裁決違建確實影響到議會。他說，地方性議員會幫選民作違建服務，通常會遵循合情、合理、合法原則，但碰到未必合法的違建時，也會基於惻隱之心盡量去幫忙。他說，若是今天市長執意要去拆除，民意代表也是莫可奈何，但仍希望市府可以不是只有拆，也要想辦法讓民眾更快都更。