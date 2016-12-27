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網媒爆謝維洲沉迷運彩 謝長廷氣到大罵…

2016-12-27  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷之子、民進黨台北市議員謝維洲遭媒體爆料沉迷運動簽賭，積欠款項達千萬元，他還動用了富邦銀行提供給北市議員的低利貸款來還債，不過仍不足，謝長廷夫人游芳枝更在今年8月從日本返台，替兒子清理欠款，謝長廷得知此事後更大罵，甚至說氣話，要兒子「死一死算了」！

根據網媒《上報》報導，謝維洲是因過去當兵的朋友介紹、牽線，才會迷上簽注，他當上議員後簽注額度大增，才會欠下高額債款，謝系子弟兵不少人知道此事，私下議論。

謝維洲表示，確實有玩過運動簽注、也欠了債，不過那是以前的事，由於是從以前累積到去年底的債款，所以金額較高，不過現在都處理好了，也沒有再玩了。他強調，自己玩的是合法的運動彩券簽注，就像一般人去彩券行買彩券、下注一樣；他也澄清，積欠的款項沒到上千萬元，更沒有用富邦銀行的貸款還債，「現在也不玩運彩簽注了，我只專心做好議員工作」。

報導引述知情人士說法，指出謝長廷夫人游芳枝在今年8月返台，除照顧女兒外，還幫兒子清理債務，謝長廷後來知道兒子沉迷運彩簽注還欠款，氣到忍不住痛罵謝維洲，還說氣話要兒子「死一死算了」！

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  • 媒體報導稱，駐日代表謝長廷（左）的兒子、台北市議員謝維洲（右）沉迷運彩，欠下債務。（資料照，記者方賓照攝）

    媒體報導稱，駐日代表謝長廷（左）的兒子、台北市議員謝維洲（右）沉迷運彩，欠下債務。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 欠賭債 謝維洲 謝長廷 賭債 賭博 運彩
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