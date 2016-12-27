| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
越夜越冷 淡水今晚10.9度創入冬紀錄 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

變裝納粹風波 竹縣民代：懲處、刪補助才叫希特勒

2016-12-27  21:37

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣立委林為洲針對希特勒變裝表演爭議，今天在臉書上呼籲：「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」竹東鎮民代表范國威不但分享這則貼文，而且還批判官方：「懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」

林為洲說：「這是一場表演創作，應該沒有爭議，表演過程看不出文字綱要中，想表達『納粹殘暴、自由可貴』的內容，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。」

竹東鎮民代表范國威也在他的臉書上分享了這則貼文，而且說：「學生們的表演而已，而且重點是最後一句話，珍惜眼前的民主自由，這才是核心價值，不是嗎？反觀我們的政府處理方法，懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」

林為洲臉書也貼出變裝活動的介紹詞全文照片，第一段的確是「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室。」但最後一段的內容為：「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」

廣告
  • 新竹縣竹東鎮民代表范國威在臉書上批判官方：「懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」（擷取自范國威臉書）

    新竹縣竹東鎮民代表范國威在臉書上批判官方：「懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」（擷取自范國威臉書）

  • 新竹縣立委林為洲在臉書上呼籲：「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」（擷取自林為洲臉書）

    新竹縣立委林為洲在臉書上呼籲：「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」（擷取自林為洲臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光復中學 刪補助 希特勒 懲處 納粹 變裝
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：變裝納粹風波 竹縣民代：懲處、刪補助才叫希特勒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.