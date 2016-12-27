變裝納粹風波 竹縣民代：懲處、刪補助才叫希特勒
2016-12-27 21:37
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣立委林為洲針對希特勒變裝表演爭議，今天在臉書上呼籲：「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」竹東鎮民代表范國威不但分享這則貼文，而且還批判官方：「懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」
林為洲說：「這是一場表演創作，應該沒有爭議，表演過程看不出文字綱要中，想表達『納粹殘暴、自由可貴』的內容，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。」
竹東鎮民代表范國威也在他的臉書上分享了這則貼文，而且說：「學生們的表演而已，而且重點是最後一句話，珍惜眼前的民主自由，這才是核心價值，不是嗎？反觀我們的政府處理方法，懲處、刪補助，這不是希特勒，什麼才叫希特勒！」
林為洲臉書也貼出變裝活動的介紹詞全文照片，第一段的確是「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室。」但最後一段的內容為：「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」
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