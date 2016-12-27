談台聖斷交 吳敦義：總統不應謙卑再謙卑

2016-12-27 19:14

［記者黃旭磊／高雄報導］前副總統吳敦義今天到高雄果貿新村探訪影星歸亞蕾妹妹歸亞蒂等老友，並到海軍四海一家與航運界人士餐敘，被問到台聖斷交等時事時回覆，不能每一件事都歸咎給總統蔡英文，但也應智慧、積極化解僵局，不只是消極說「謙卑再謙卑」。

吳敦義上午先到果貿新村可口早餐店，跟老同事中時退休鮑姓記者、歸亞蒂買早餐，當地眷村國宅社區，上千戶民眾多為眷戶後代，所到處廣受歡迎，中午則在前陸委會副主委張顯耀、前行政院南部中心副執行長林清強及高雄市議員陳麗珍陪同下，前往四海一家與中華航政文化發展交流協會餐敘，杯酒間勸進聲不斷，航運界人士高喊「各位鄉親，支持副總統好不好？」「打敗小英！」、「喊主席，選總統！」等口號。

媒體問及聖多美普林西比斷交、中國啟動烽火外交等時事。吳敦義回答，國安團隊應該嚴肅檢討，不能每一樣都歸咎給蔡英文總統，至於兩岸關係，希望雙方趕快找到彼此可接受的平衡點，也希望中國大陸不要再烽火或挖牆角外交，蔡總統要有智慧、積極化解僵局，不只是消極說「謙卑再謙卑」。

媒體問及是否參選國民黨主席，吳敦義回答，為何一定要在哪一天、哪個時間表態？他說，現在用熱情的心關懷社會，用冷靜的眼光去看國際、區域和國內狀況，另外，針對黨內重大變革，應透過黨最高決策機關做決定，非一個人可做任何重大決定。