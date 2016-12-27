總統府新聘國策顧問 無米樂崑濱伯入列

蔡英文4年前向崑濱伯學種稻，今年3月探望崑濱伯後，在照片上簽名留念。（資料照，記者楊金城攝）

2016-12-27 18:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今日公布新聘任國策顧問名單，共計56人。聘期均自105年12月22日起至107年5月19日止。

總統府發言人黃重諺指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府國策顧問不得逾90人，總統此次敦聘計56人。

新聘任國策顧問名單如下：

王金英、王茂雄、白正憲、朱武獻、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、呂新民、李伸一、 李金龍、李茂盛、沈國榮、林明畑、邱俊邦、施信民、施朝賢、紀政、紀國鐘、胡清嫻、徐重仁、秦嘉鴻、翁金珠、康義勝、張甲長、張金華、張秋海、張純淑、張富美、陳茂仁、陳重信、陳哲芳、陳時中、陳進財、曾貴海、曾勳任、湯文萬、黃天麟、黃承國、黃春明、黃晃秀、黃崑虎、黃崑濱（崑濱伯）、黃爾璇、詹宏志、廖全平、鄭慶祥、盧博基、蕭渥廷、賴春生、賴悅顏、謝清志、顏志發、羅榮光、嚴雋泰、顧忠華 （依姓氏筆劃順序）。