高市議會三讀通過106年度總預算案 刪1.5億元
2016-12-27 19:37
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今三讀通過106年度地方總預算案，歲入、歲出分別刪減1億5000萬元，審定總預算歲入為1214億9094萬2000元，公債及賒借收入108億5904萬8000元，審定歲出為1287億9999萬元，債務還本35億5000萬元。
針對106年度地方總預算案，議會二讀時刪減財政局財產收入財產售價1億元、環保局廢棄物清理費5000萬元，合計刪減1億5000萬元。
歲出部分刪減觀光局補助法人、團體等配合市府前往國內外辦理觀光推廣活動費29萬9000元。
為配合歲入、歲出平衡，財政局建議刪減工務局鐵路地下化配合款1億4970萬1000元，獲議會同意刪除，順利三讀完成106年度地方總預算案。
議會同時審查通過、修正有關內規的各種委員會設置辦法，內容包括修正委員會名稱及均衡各委員會審查事項，將原民政委員會更名「內政委員會」，保安委員會更名「衛生環境委員會」。
原保安委員會的警察局及消防局業務事項，移列為內政委員會，社政委員會刪除兵役局、另將勞工局業務移列至衛生環境委員會﹔為適度保持各委員會人數彈性及增進審查效率，議會同時修改各種委員會人數上限為7人或9人。
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