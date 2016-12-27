改革問政品質 高市議會新增隨選視訊規劃等預算

2016-12-27 21:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕為符合市民期待，高雄市議會積極推動人事與經費瘦身，106年更編列提升議事透明度及議員問政品質的突破性預算，新增隨選視訊規劃及法規預算專案研究等業務，整體預算小增46萬餘元，議長康裕成盼社會支持。

市議會強調，議會先行檢討刪除多項預算共1481萬元，挪出空間後，再根據實際需求編列隨選視訊系統、法規專案預算研究及新增員工加班費等新增預算，三項總計1527萬3000元，整體預算僅比105年略增46萬元。

議會說明，隨選視訊是為提升議事透明度，提供市民收看議會問政更便捷管道，總經費約需1000萬元，106年編列先期規劃費50萬元。

新增法規專案預算研究費200萬元，是因應議員問政需求及提升預算審查品質，在議員建議下編列，未來將提供研究成果做議員問政參考。

此外，因105年刪除員工大會加勤費，為解決員工大會期間加班實際需求及順利推動議事，議會撙節臨時會預算支應員工加班費，106年則回歸制度，經行政院核准同意於106年新增員工加班費1277萬3000元、覈實支出。

議長康裕成表示，議會106年度預算雖小增46萬2000元，卻可能讓外界產生以偏概全誤解，預算多寡或能呈現局部改革工程，但議事透明與議事效率並非用數字可量化，也非朝夕可以完成。

康裕成強調，改革與預算投入未必衝突，刪減預算不應是改革全貌，促進議會向前進步的預算也應獲社會支持，議會改革與精進腳步不會停止，未來除將持續撙節預算，更要推動突破性業務，建立令人耳目一新的議會新形象。