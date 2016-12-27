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閣揆換人？ 林全：這是我的困擾

2016-12-27  17:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕歲末年終，行政院長林全下午與媒體茶敘，面對內閣改組問題，林全表示，大家關心他的任期，「這是我的困擾」，但他也強調，「沒有五日京兆的問題」，不要期待他明天就會走，「我不會走」。

林全說，這個工作要離開的因素非常多，沒有辦法自己決定，不過，既然今天在這裡工作，就要做長期的打算，把每一個政策、長期的問題規劃到最好。而不同階段就有不同工作，政黨輪替後留下的問題，長期無法解決，這些要去面對，但有一定程度的衝擊和爭議是難免的。

媒體最新民調指出，林全滿意度24%，比總統蔡英文27%還低，內閣滿意度「雪崩式下滑」，對此，林全認為，他的民調滿意度低於蔡英文，自始以來就是如此，沒有什麼異常的情況要解釋。

林全強調，有注意到民調不高的問題，也會認真思考民眾對施政的感受，但公共政策必須長期對民眾有幫助，而過去一段時間因太多改革、制度性調整，對一些人造成衝擊，像《勞基法》修正，希望長期改善勞工工時，但勞團認為不夠，業界抱怨對經營造成困境，一個制度改革不容易，修法應看未來長遠的發展。

被問到外傳行政院副院長林錫耀將轉任總統府秘書長，林全說，「副院長要離開要經過我的同意吧，所以目前沒有這件事情。」他強調，內閣改組的事，大家都一直在問，但他的標準答案是， 「內閣人事隨時檢討，目前沒有調整的規劃與做法」，目前答案沒有改變。

由於林全的嘴唇上方上週被媒體發線長出泡疹，媒體關切是否壓力大？林全說，他過去出國時才會長泡疹，是因為勞累與時差的問題，出國時他都會攜帶泡疹的藥；但現在在台灣長出泡疹，「可見每天過著出國的日子，非常辛苦」，不過，半年才發生一次，機率不高。

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  • 面對內閣改組問題，林全表示，大家關心他的任期，「這是我的困擾」，但他也強調，「沒有五日京兆的問題」，不要期待他明天就會走。（資料照，記者羅沛德攝）

    面對內閣改組問題，林全表示，大家關心他的任期，「這是我的困擾」，但他也強調，「沒有五日京兆的問題」，不要期待他明天就會走。（資料照，記者羅沛德攝）

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