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名嘴高估國民黨產？高院判胡忠信賠30萬登報道歉

2016-12-27  17:41

〔記者項程鎮／台北報導〕名嘴胡忠信指國民黨前副秘書長兼行管會主委林德瑞曾私下透露，林移交時黨產時，淨值為1350億元，林德瑞認為爆料不實，提告求償和登報道歉，高等法院今天判決胡忠信敗訴，須賠償30萬元和登報道歉，本案可上訴。

判決指出，胡忠信在電視上爆料以及接受媒體訪問時，指林德瑞曾向朱立倫樁腳透露：「我移交時黨產淨值為1350億元，為什麼沒人公開？」林事後反駁言論不實，並向胡忠信提告求償，一審判胡忠信敗訴，須賠林30萬元並在四家報社登報道歉。

胡忠信上訴後，高院認為，胡爆料和受訪前，沒進行合理查證，無法讓法院確信他所述為真，由於胡爆料後，只有自由時報進行相關報導，因此除判決胡賠償30萬元，只須在自由時報刊登道歉啟事，還可上訴。

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  • 名嘴胡忠信（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

    名嘴胡忠信（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

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