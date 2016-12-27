| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

傳汪笨湖病重住院 家屬要求不得透露病情

汪笨湖。（資料照，記者黃欣柏攝）

2016-12-27  17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕知名作家、電視名嘴汪笨湖，最近傳出病重在成大醫院住院治療。據了解，成醫表示，家屬要求院方不得對外透露汪的病情與住院病房位置，也謝絕訪客。

據指出，汪笨湖幾年前罹患大腸癌，曾做過大腸癌開刀切除手術，不料，最近癌細胞有復發、轉移情形，約一個月前悄悄住進成大醫院治療，因此次病情來勢洶洶，汪笨湖病發後形體消瘦，家屬婉拒外界訪客，幾年前汪開刀時曾探望過汪的好友，這次也不得其門而入。

由於這回汪笨湖家屬態度極為低調，還交代成醫不得對外透露汪的病情與住院病房，似乎顯示汪的癌發病情真的不輕。其友人暗自祈禱天公伯保庇，希望汪的病情能夠好轉、痊癒。

網路維基百科記載，汪笨湖於二００二年底在年代電視台主持「台灣心聲」節目，標榜百分百本土原味政論，得到不少本土觀眾支持，後來節目被停播；二０一一年間，他在王文洋資金援助下，於南市安平區擔任台灣番薯電視台董事長，並主持多個政論節目，後來也被解除電視台董事長職務。

廣告
  • 汪笨湖。（資料照，記者羅沛德攝）

    汪笨湖。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 住院 汪笨湖 病重
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：傳汪笨湖病重住院 家屬要求不得透露病情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.