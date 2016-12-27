傳汪笨湖病重住院 家屬要求不得透露病情

汪笨湖。（資料照，記者黃欣柏攝）

2016-12-27 17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕知名作家、電視名嘴汪笨湖，最近傳出病重在成大醫院住院治療。據了解，成醫表示，家屬要求院方不得對外透露汪的病情與住院病房位置，也謝絕訪客。

據指出，汪笨湖幾年前罹患大腸癌，曾做過大腸癌開刀切除手術，不料，最近癌細胞有復發、轉移情形，約一個月前悄悄住進成大醫院治療，因此次病情來勢洶洶，汪笨湖病發後形體消瘦，家屬婉拒外界訪客，幾年前汪開刀時曾探望過汪的好友，這次也不得其門而入。

由於這回汪笨湖家屬態度極為低調，還交代成醫不得對外透露汪的病情與住院病房，似乎顯示汪的癌發病情真的不輕。其友人暗自祈禱天公伯保庇，希望汪的病情能夠好轉、痊癒。

網路維基百科記載，汪笨湖於二００二年底在年代電視台主持「台灣心聲」節目，標榜百分百本土原味政論，得到不少本土觀眾支持，後來節目被停播；二０一一年間，他在王文洋資金援助下，於南市安平區擔任台灣番薯電視台董事長，並主持多個政論節目，後來也被解除電視台董事長職務。