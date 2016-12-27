打擊國際逃漏稅！台美簽署合作協議

台美為共同打擊國際逃漏稅，美國在台協會（AIT）和我駐美國代表處（TECRO）於本月22日簽署合作協議。圖為AIT大樓。（資料照，記者鍾泓良攝）

2016-12-27 17:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美為共同打擊國際逃漏稅，美國在台協會（AIT）和我駐美國代表處（TECRO）於本月22日簽署合作協議，未來相關機關將進行更緊密合作。

AIT今發布新聞稿表示，AIT執行理事羅瑞智與我駐美代表高碩泰在本月22日簽署一項合作協議，以共同推動「海外帳戶稅收遵從法」（FATCA）執行，日後將與我共同促進美國財政部、國稅局和台灣金管會間的合作。AIT表示，30多年來，在AIT與TECRO的引導之下，美台已為雙邊民間關係建立堅強基礎，本協議的簽署象徵美台為促進稅收遵從和打擊國際逃漏稅，推動美台之間資訊共享的努力成果。

羅瑞智說，他樂見本協定的簽署，且這項協議顯示美台雙邊經濟體和金融機構在關鍵倡議上，合作越來越密切，包括如稅收遵從這樣具國際重要性的事務。羅瑞智相信，有了本合作協議之後，雙方能夠更加緊密地合作。

AIT並說，多年來，AIT和TECRO一直共同鼓勵美台社會有更多互動和交流，這個共同聲明「為雙邊努力成果再添新頁」。