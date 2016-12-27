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不滿法案全遭否決 國民黨團揚言提案杯葛臨時會

2016-12-27  17:01

〔記者蕭婷方／台北報導〕明年度政府預算攸關新政府施政及運作，民進黨團在本會期便積極協調自家立委改成書面質詢，盼盡早完成預算審查。但國民黨不滿本會期法案全遭否決，又「不受尊重」，揚言提四千案預算刪減、凍結案，要杯葛臨時會。

國民黨總召廖國棟今日受訪時表示，前立法院長王金平都十分尊重在野黨，並無明顯打壓，現任院長蘇嘉全卻明顯偏向執政黨，對於國民黨所有的提案，提議全部封殺。

廖國棟表示，法案溝通應在委員會中與少數黨溝通，但民進黨卻常以表決強行通過議案，讓少數黨沒有發揮空間，「只好動用唯一的工具」，以杯葛預算換取尊重。

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  • 立法院國民黨團總召廖國棟批評現任院長蘇嘉全明顯偏向執政黨，揚言提案杯葛臨時會。（記者黃耀徵攝）

    立法院國民黨團總召廖國棟批評現任院長蘇嘉全明顯偏向執政黨，揚言提案杯葛臨時會。（記者黃耀徵攝）

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