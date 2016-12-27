誰去五指山國軍公墓勞軍？ 李伯伯兩年去六次...

2016-12-27 16:44

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方近幾年執行多項重大災害救災任務，還得隨時因應中國武力挑釁，官兵工作壓力相當吃重，軍友社今天起展開農曆年前全國大勞軍行動，軍友社理事長李棟樑並呼籲各界肯定國軍，愛護國軍，更要以實際行動支持國軍。

李棟樑也將親自帶隊到各個偏遠據點勞軍，還將到五指山國軍示範公墓，頒發加菜金慰勉駐守官兵。

軍友社幹部指出，五指山國軍示範公墓由於地處山上，霧氣很重，過去鮮少會出現在勞軍計畫的行程之內，但李棟樑擔任理事長兩年多來，就已經去了六次之多，這是因為李棟樑認為，駐守在五指山公墓的官兵，長年守護國軍先烈，更需要關懷與鼓勵。

軍友社今天舉行「106年敬軍慰問社團授旗典禮」，這次共有34四個民間社團參與，典禮由理事長李棟樑主持，國防部副參謀總長兼執行官蒲澤春上將、各軍種政戰主任等人出席。

李棟樑說，回顧今年，台灣發生「台南地震」及「尼伯特颱風」，重創台南、高雄、台東及綠島地區造成民眾財產重大損失，災後滿目瘡痍，令人難過。國軍動員人力及各類車輛、機具，發揮「人飢己飢、人溺己溺」及「軍愛民」的精神，全力投入災區救援，救災官兵弟兄們的無私奉獻，實在功不可沒。

他表示，全國工商企業界鼎力支持敬軍勞軍活動，使得今年能首創「企業敬軍活動」，全國超過1100家知名企業共襄盛舉，同時也感謝台北市進出口公會的協助，今年持續辦理國軍楷模出國旅遊活動，透過大家共同參與敬軍慰問，讓國軍真正感受到社會各界的關懷與肯定。