內閣是否在年底改組？林全這樣說...
2016-12-27 16:20
媒體好奇內閣是否改組問題，林全則回應，沒有這問題！（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今天下午與媒體茶敘，媒體好奇內閣是否改組問題，林全則回應，沒有這問題！
根據媒體報導，有媒體詢問林全年底內閣改組問題，林全先是笑說，「離開要經過我同意」，隨後則認真說明，目前沒有這問題，他的答案都是標準答案，隨時都在檢討。
至於外傳行政院副院長林錫耀將轉任總統府秘書長一事，林全否認此事，並反問「副院長要離開要經過我的同意吧？」
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