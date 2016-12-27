時力與日議員談新政治 黃國昌：我連PTT帳號都沒有

黃國昌提到，自己在2013年之前完全沒有使用臉書經驗，開臉書也是為了推動公民運動，像時代力量這類資源不多、新興的小政黨，臉書是不可或缺的宣傳工具。（記者黃耀徵攝）

2016-12-27 16:18

［記者彭琬馨／台北報導］過去向來被視為年輕政黨的時代力量，今邀請東京都議員音喜多駿、中野區議員石坂渡與時力立委林昶佐助理吳崢、林穎孟對談。黨主席黃國昌表示，近年日本年輕新議員在政治經營與推廣上走出新道路，希望這個活動能讓台日年輕世代政治工作者互相交流，不過身為新興政黨黨主席在新媒體使用上是否相對更活絡？黃國昌笑說：「我連PTT帳號都沒有」。

時代力量下午舉辦「東京新生代議員論壇」，會中邀請日本新生代議員音喜多駿與石坂渡暢談自身在競選期間，如何突破選舉制度的宣傳資金壓力，利用有效資源傳播政見理念。黃國昌表示，過去台日主要著重在國會交流，這次邀請的日本議員長期在社區紮根、透過網路宣傳政治理念，也順利當選議員，希望透過這次的交流邀請過去不常接觸的、年輕第一線工作者，讓台日間新生代也能互相分享經驗。

不過黃國昌也提到，自己在2013年之前完全沒有使用臉書經驗，開臉書也是為了推動公民運動，像時代力量這類資源不多、新興的小政黨，臉書是不可或缺的宣傳工具，只不過黃國昌也坦承，自己的風格還跟不上新世代腳步，「百分之百還是初級鄉民」，黨內新媒體經營主要還是靠吳崢、林昶佐這類的年輕人。