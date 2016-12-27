吳敦義高雄訪老友 勸進聲不斷

吳敦義於海軍四海一家與航運界人士餐敘，民眾勸進聲不斷。（記者黃旭磊攝）

2016-12-27 15:49

［記者黃旭磊／高雄報導］前副總統吳敦義今天到高雄果貿新村探訪影星歸亞蕾妹妹歸亞蒂等老友，並到海軍四海一家與航運界人士餐敘，民眾勸進聲不斷，紛喊出「打敗小英！」、「喊主席，選總統！」等口號，吳敦義含笑不答。

吳敦義上午先到果貿新村可口早餐店，跟老同事中時退休鮑姓記者、歸亞蒂買早餐，不過，店內滿桌且排隊人多，吳敦義沒買到，跟老友寒暄後離去，當地眷村國宅社區，上千戶民眾多為眷戶後代，所到處廣受歡迎。

隨後，吳敦義在前陸委會副主委張顯耀、前行政院南部中心副執行長林清強及高雄市議員陳麗珍陪同下，前往四海一家與中華航政文化發展交流協會餐敘，會場席開近50桌，杯酒間勸進聲不斷，航運界人士高喊「各位鄉親，支持副總統好不好？」「打敗小英！」、「喊主席，選總統！」等口號，吳僅敬酒並未答覆。