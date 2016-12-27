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向張榮味下跪？ 許長仁：人格汙辱但原諒造謠者

2016-12-27  15:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被前雲林縣縣長張榮味嚇到下跪？台北農產運銷公司董事長許長仁辭職後，衍生許多人事風波，甚至外界傳出「下跪說」，自稱「老叟」的他在臉書表示，他和張榮味是好朋友，共同選擇原諒造謠的人。

許長仁為台北市長柯文哲大學室友許長禮的哥哥，曾任台視行銷企劃處處長、人民最大黨發言人，前年市長選舉期間為柯文哲白色力量協會負責人，今年初到台北農產運銷公司赴任，並被指派為董事長。

今年中秋節過後，北市府無預警換掉許長仁，衍生至今人事爭鬥案紛擾不斷，讓外界如霧裡看花，柯文哲近日接受電台訪問時，主持人提及許長仁下跪說，柯文哲笑答「江湖上是這樣傳言」。

對此，許長仁以臉書回應表示，「這個傳言，是對張榮味和許長仁極大的人格污辱，台北農產公司事件，張榮味和許長仁都慘遭污蔑扭曲，但是我們本來就是好朋友，我們共同選擇原諒造謠的人」。

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  • 向張榮味下跪？ 許長仁用臉書表示原諒造謠者。（翻攝自臉書）

    向張榮味下跪？ 許長仁用臉書表示原諒造謠者。（翻攝自臉書）

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