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洪秀柱通過黨主席提前選舉 郝龍斌：法律上站不住腳

2016-12-27  14:52

〔記者施曉光／台北報導〕由於國民黨主席洪秀柱強勢主導通過「一０六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，國民黨明日的中常會已呈風雨欲來之勢，傳聞有意與洪秀柱競逐黨魁選舉的國民黨副主席郝龍斌今日受訪質疑，黨中央在法律上站不住腳，他呼籲所有中常委都要出席表達意見，黨中央也一定要廣納各方意見，在尊重體制以及民主程序的前提下解決問題。

郝龍斌表示，上週三中常會的決議確實是有缺失，當時只有五位中常委在場，不符民主程序，他希望黨中央讓大家充分發言，討論達成共識後再做成決定，同時他也不希望黨內同志走上法院，因為他聽學習法律的人說，如果真正提告，不是黨的分裂，而是黨中央在法律上站不住腳。

至於立法院國民黨團總召廖國棟要求洪秀柱下台一事，郝龍斌不做評論，只重申明天中常會黨中央一定要廣納各方意見，尊重體制及民主程序。

郝龍斌表示，有關黨主席選舉提前一事他沒意見，但對黃復興黨代表併入一般黨代表選舉，他有不同看法。

郝龍斌表示，黃復興黨代表名額只有一百零八位，相較全體代表有一千一百七十六位，完全不符比例，在此情況下，黃復興黨部當然會有意見，因此他主張依黃復興黨部的人數比例，增加黃復興黨代表名額，這樣才算公平，「還黃復興黨部公道，不一定要懲罰一般地方黨部黨代表。」

至於媒體詢問參選黨主席的意願，郝龍斌四兩撥千斤的說，目前自己最重要的工作就是號召民眾完成反日本核食進口公投，他不希望政治議題模糊焦點，影響公投案進行。

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  • 洪秀柱通過黨主席提前選舉，國民黨副主席郝龍斌：法律上站不住腳。（資料照，記者陳志曲攝）

    洪秀柱通過黨主席提前選舉，國民黨副主席郝龍斌：法律上站不住腳。（資料照，記者陳志曲攝）

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