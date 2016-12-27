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馬斗欄有自來水用 藍議員稱讚賴清德有魄力！

2016-12-27  14:24

〔記者林孟婷／台南報導〕大內區環湖里馬斗欄部落無水可用三十多年，今日舉辦通水典禮，參與盛會的國民黨議員林全忠致詞時，特別感謝台南市長賴清德的用心與積極，讓馬斗欄居民可以不用再受無水可用之苦。

林全忠說，雖然他是國民黨議員，但是馬斗欄通水這件事情不得不感謝市長賴清德的用心與同理心，當初跟市長反應時，市長感到「不可置信」，認為居民沒有自來水可用對生活品質影響很大。

林全忠說，市長賴清德當下請經發局要趕緊追蹤，並向中央申請經費與水利署進行協調、完全不推託，讓他看到覺得賴清德德「魄力」，他願意不分黨派肯定市長的用心。

馬斗欄部落目前有二十戶、三十七位居民，三十多年來因為無自來水可用，住戶只能整取用溪水或是到外地買水，大內區長李賢村表示，經發局積極接洽自來水公司第六區管理處的協助，後來共同爭取到水利署補助190萬元工程款、配合市府自籌510萬元經費等總工程費用達700萬元。

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  • 國民黨議員林全忠（右一）稱讚賴清德做事有魄力，讓馬斗欄三十多年無水可用的情況一次解決。（記者林孟婷攝）

    國民黨議員林全忠（右一）稱讚賴清德做事有魄力，讓馬斗欄三十多年無水可用的情況一次解決。（記者林孟婷攝）

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