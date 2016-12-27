中國打壓動作頻 民調：認與中關係較重要者略升

台灣智庫公布的民調顯示，自5月及12月兩次的調查顯示，在認為和美、日、中與誰保持密切關係較重要，認為美國者從55.6%降至42.1%，認為中國者從15.7%上升至25.8%，認為日本者則從19.1%降至13.7%。（記者劉信德攝）

2016-12-27 14:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期中國打壓我國外交動作頻仍，台灣智庫公布的民調顯示，自5月及12月兩次的調查顯示，在認為和美、日、中與誰保持密切關係較重要，認為美國者從55.6%降至42.1%，認為中國者從15.7%上升至25.8%，認為日本者則從19.1%降至13.7%。

自蔡英文總統上台後，中國打壓我國之動作，較以往國民黨執政時期更為異常地頻仍，從來台中客數量減少、操作聖多美普林西比與我國斷交外，近日更派遣首艘建軍的航母遼寧號及附屬艦隊，大動作繞行台灣外圍海域，不但引發我國國防系統警戒，也引發國際關注。

台灣智庫12月份民調顯示，我國民眾認為與美、日、中何者保持密切關係比較重要部分，認為美國者有42.1%，認為中國者有25.8%，認為日本者為13.7%，與5月份調查相比，認為美國者55.6%下降了13.5%，認為中國者15.7%上升了10.1%，認為日本者19.1%下降了5.4%。

台灣智庫民調發布之民調，主要調查內容為台灣與國際關係及退休將領赴中議題，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲之民眾，調查時間為12月19及20日之晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。