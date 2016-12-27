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在臉書「詆毀」在野黨？ 國民黨要求撤換謝志偉

國民黨文傳會副主委唐德明指出，謝志偉在臉書「詆毀」在野黨，外交部應馬上撤換。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-27  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕近來新竹光復中學納粹事件延燒，駐德代表謝志偉日前曾在臉書發文指出「納粹陰魂還在台灣」，更表示「某些政黨從選舉到平日還都把國旗當圖騰」，此舉引發國民黨不滿，要求外交部撤換謝志偉，但許多PTT鄉民對此十分不以為然，紛紛直言：「說實話不行喔？」、「被說中了齁。」

根據《蘋果日報》報導，國民黨文傳會副主委唐德明指出，謝志偉在事件延燒時應向駐在國說明，但他卻在臉書「詆毀」在野黨，分際不明的做法辱沒駐德代表的職務，要求外交部應立即撤換謝志偉。

而唐德明口中的「詆毀」，指的是謝志偉曾在24日於臉書表示：「看看某些政黨不但抵制「真相」，從選舉到平日還都把國旗當圖騰，揮舞起來像煞血滴子（戒嚴時代、白色恐怖時代也的確如此）。」

不過許多PTT鄉民對國民黨要求撤換謝志偉十分不以為意，紛紛直言：「KMT不敢承認的歷史。」、「講實話就有人自己找椅子坐囉。」、「奇怪～又沒說是KMT，對號入座？」、「謝：某些人很獨裁。蛆蛆：報告老師 他在說我！」、「說實話不行喔？」

謝志偉的臉書言論引起國民黨不滿，認為是在詆毀國民黨。（圖擷取自謝志偉臉書）

PTT鄉民對國民黨要求撤換謝志偉十分不以為意，紛紛直言：「KMT不敢承認的歷史。」、「講實話就有人自己找椅子坐囉。」（圖擷取自PTT）

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相關關鍵字： 唐德明 國民黨 國民黨文傳會 納粹 謝志偉
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