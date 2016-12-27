在臉書「詆毀」在野黨？ 國民黨要求撤換謝志偉
2016-12-27 13:59
國民黨文傳會副主委唐德明指出，謝志偉在臉書「詆毀」在野黨，外交部應馬上撤換。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕近來新竹光復中學納粹事件延燒，駐德代表謝志偉日前曾在臉書發文指出「納粹陰魂還在台灣」，更表示「某些政黨從選舉到平日還都把國旗當圖騰」，此舉引發國民黨不滿，要求外交部撤換謝志偉，但許多PTT鄉民對此十分不以為然，紛紛直言：「說實話不行喔？」、「被說中了齁。」
根據《蘋果日報》報導，國民黨文傳會副主委唐德明指出，謝志偉在事件延燒時應向駐在國說明，但他卻在臉書「詆毀」在野黨，分際不明的做法辱沒駐德代表的職務，要求外交部應立即撤換謝志偉。
而唐德明口中的「詆毀」，指的是謝志偉曾在24日於臉書表示：「看看某些政黨不但抵制「真相」，從選舉到平日還都把國旗當圖騰，揮舞起來像煞血滴子（戒嚴時代、白色恐怖時代也的確如此）。」
不過許多PTT鄉民對國民黨要求撤換謝志偉十分不以為意，紛紛直言：「KMT不敢承認的歷史。」、「講實話就有人自己找椅子坐囉。」、「奇怪～又沒說是KMT，對號入座？」、「謝：某些人很獨裁。蛆蛆：報告老師 他在說我！」、「說實話不行喔？」
謝志偉的臉書言論引起國民黨不滿，認為是在詆毀國民黨。（圖擷取自謝志偉臉書）
PTT鄉民對國民黨要求撤換謝志偉十分不以為意，紛紛直言：「KMT不敢承認的歷史。」、「講實話就有人自己找椅子坐囉。」（圖擷取自PTT）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 蔣萬安勝訴 潘：對司法感到失望
- 光復也扮霧社事件 原民立委：不把我們當人看！
- 民調：73.8％民眾認退將不適頻繁赴中國
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 右耳聽力惡化 聽神經瘤作怪
- 柯瑞又「急凍」耶誕不快樂
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 導演蒐集2.4萬連署 籲政府監督體育單項協會
- 吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 中國搞房地產 竟將千年漢墓夷為平地
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 前立委兒開700萬賓士酒駕 紅燈等到睡著險釀禍！
- 還地變荒地 坐等身價大漲
- 北京地鐵再爆集體自殺！8詐欺受害人服毒走絕路
- 家屬控：恐怖男 放火後還大笑
- NBA》新秀年入明星賽票選名單 「推特王」興奮不已
- 〈活動看板〉養生手工年菜
- 好友限定！ 全智賢兒子照只給「他」聞香
- 擋人行道一年 斗六23消防栓挪移
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 香蕉創天價！嘉義盤價每公斤103元還買不到
- 【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》
- NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂
- 明星賽票選 周儀翔「超車」登人氣王
- 這款無良廠商！吳忠明受邀尾牙表演還被羞辱
- 散裝蛋「這樣裝」才能防疫？ 問題是....
- 踏進美國軍人公墓 安倍沉默悼念
- Last Christmas 53歲喬治麥可結束傳奇一生
- 「校長為學生扮納粹辭職」 變裝事件登BBC首頁
- 川普風暴？朱雲鵬：貿易大戰 美國、東亞雙邊都傷
- 雲林警局配發現場保全帷幕 屍體免日曬雨淋
- 尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
- 韓國瑜推薦林秋慧 議員批如詐騙集團
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 農委會主委訪農友 籲多種雜糧
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee green-lights same-sex marriage draft
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：在臉書「詆毀」在野黨？ 國民黨要求撤換謝志偉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分