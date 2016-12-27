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林錫耀胞弟林明裕將接掌彰縣副縣長

將升任彰化縣副縣長的林明裕，是行政院副院長林錫耀的親弟弟。（記者張聰秋攝）

2016-12-27  13:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷就職滿2年了，其左右手副縣長陳善報和周志中，一路陪同他打拚2年，而醫師出身的周志中，2年借調期到，近期將回其本業回彰基服務，其懸缺則由行政院副院長林錫耀的胞弟，目前任職縣府教育處長的林明裕接任。

傳聞周志中將接任衛生福利部台中醫院院長，不過，周志中電話受訪否認並強調，沒有這一回事，他不是去台中，而是要回彰基，醫院明年要進行大型評鑑，他要回院跟醫院打拚。

周志中表示，他感謝魏明谷給他機會，讓他這2年來學習很多不同的人生歷練，獲得彩色人生，而非只有「白色巨塔」的歷練，繼續回白袍本業，回彰基服務機率很高。

至於教育處長的位子，傳聞，極可能由前教育處副處長、現為和美戶政事務所主任陳逸玲回鍋接任。

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  • 從彰基調借擔任副縣長的周志中，將回本業離開縣府。（記者張聰秋攝）

    從彰基調借擔任副縣長的周志中，將回本業離開縣府。（記者張聰秋攝）

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