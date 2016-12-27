立院338案預算表決戰開打 時力轟國民黨無理杯葛

2016-12-27 13:19

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院今將表決二〇一六年國營事業預算案，共計有三百卅八案，立法院院會預計再現馬拉松表決戰。時代力量黨團今發表聲明，痛斥國民黨無理性杯葛預算，才導致審議進度遲緩。

時代力量黨團發表聲明表示，今年僅剩四天，國民黨毫無理性的杯葛，導致審議進度遲緩，出現預算多已支用仍未通過審查的荒謬狀況，即便到了今日，國民黨仍舊留下三百多案，打算在今天展開馬拉松式的表決行動，表示不會隨之起舞。

據統計，原待處理預算案有一二八二案，行政部門同意照案通過三四三案，黨團同意撤案或修正文字卅九案，提案委員同意撤案待黨團蓋章一八七案，預算凍結案改提書面報告三七五案，共計九四四案各黨同意不需表決；但包含國民黨不同意撤案的二七三案，加上六十五主決議案，仍有三三八案需表決。