| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

台灣追黨產困難 學者：沒經歷轉型正義

台北大學財經系教授黃世鑫（中）表示，台灣在黨產追討過程困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民民主素養相對不足。（記者劉信德攝）

2016-12-27  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今舉辦「2016黨產處理與民主鞏固學術座談會」，有媒體報導指出，台北大學財經系教授黃世鑫於會中指出，台灣在黨產追討過程相對困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民的民主素養相對不足。

據《風傳媒》報導，黃世鑫以德國追討東德共產黨黨產為例，在兩德統一前，東德憲法還賦予東德共產黨為唯一合法政黨地位，但中華民國在1947年12月25日實施憲政後，國民黨就不能以「黨國不分」為由主張財產取得的合法性，因「黨國不分」的問題只出現在臨時約法訓政時期。

報導也提到，黃世鑫還說，國民黨從過去到現在都是非法統治者，統治基礎還比東德共產黨更弱，而台灣之所以在追討黨產過程相對困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民民主素養相對不足。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 轉型正義 黃世鑫 黨產 黨產處理委員會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：台灣追黨產困難 學者：沒經歷轉型正義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.