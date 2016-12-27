台灣追黨產困難 學者：沒經歷轉型正義
2016-12-27 13:55
台北大學財經系教授黃世鑫（中）表示，台灣在黨產追討過程困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民民主素養相對不足。（記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今舉辦「2016黨產處理與民主鞏固學術座談會」，有媒體報導指出，台北大學財經系教授黃世鑫於會中指出，台灣在黨產追討過程相對困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民的民主素養相對不足。
據《風傳媒》報導，黃世鑫以德國追討東德共產黨黨產為例，在兩德統一前，東德憲法還賦予東德共產黨為唯一合法政黨地位，但中華民國在1947年12月25日實施憲政後，國民黨就不能以「黨國不分」為由主張財產取得的合法性，因「黨國不分」的問題只出現在臨時約法訓政時期。
報導也提到，黃世鑫還說，國民黨從過去到現在都是非法統治者，統治基礎還比東德共產黨更弱，而台灣之所以在追討黨產過程相對困難，是因台灣沒有經歷德國的轉型正義，人民民主素養相對不足。
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