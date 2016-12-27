| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

到底要不要選黨主席？ 吳敦義：有決定自然會報告

被問到是否參選黨主席，吳敦義僅說「有決定自然會報告啦」！（記者王榮祥攝）

2016-12-27  13:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內部對於黨主席提前改選決策發生意見分歧，前副總統吳敦義今批評，部分黨中央幕僚不尊重中常會，這種決策並不是一人可決定，隨後他被問到是否參選黨主席，吳敦義僅說「有決定自然會報告啦」！

根據《聯合報》報導，針對黨主席提前改選，吳敦義認為這種牽連很廣的事情要深思熟慮，也要和中常會取得共識，並不是一個人就可以做出重大決定，他認為，黨中央部分幕僚以為對這種重大改變可以自己或少數人決定，沒有思考周到。

吳敦義也被問到是否有參選黨主席意願，吳敦義反問：「我為何一定要在哪一天、哪一時間表態？」僅表示有決定的時候，自然會報告。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨黨主席改選 黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：到底要不要選黨主席？ 吳敦義：有決定自然會報告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.