到底要不要選黨主席？ 吳敦義：有決定自然會報告

被問到是否參選黨主席，吳敦義僅說「有決定自然會報告啦」！（記者王榮祥攝）

2016-12-27 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內部對於黨主席提前改選決策發生意見分歧，前副總統吳敦義今批評，部分黨中央幕僚不尊重中常會，這種決策並不是一人可決定，隨後他被問到是否參選黨主席，吳敦義僅說「有決定自然會報告啦」！

根據《聯合報》報導，針對黨主席提前改選，吳敦義認為這種牽連很廣的事情要深思熟慮，也要和中常會取得共識，並不是一個人就可以做出重大決定，他認為，黨中央部分幕僚以為對這種重大改變可以自己或少數人決定，沒有思考周到。

吳敦義也被問到是否有參選黨主席意願，吳敦義反問：「我為何一定要在哪一天、哪一時間表態？」僅表示有決定的時候，自然會報告。