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羅智強、江宜樺紛復出 傳「金溥聰」幕後操盤

前總統馬英九最核心幕僚、國安會前秘書長金溥聰，傳在幕後操盤羅智強選台北市長、吳敦義選黨主席。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-27  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前副秘書長羅智強近日宣布投入國民黨台北市長初選，同時，前行政院長江宜樺也成立基金會自任董事長，再加上早在作勢參選明年國民黨主席的前副總統吳敦義，前總統馬英九的人馬分頭出擊，有媒體披露，就是馬核心幕僚、國安會前秘書長金溥聰重出江湖操盤。

根據《信傳媒》報導，馬政府成員最近紛紛大動作復出，包括江宜樺18日宣布成立「長風文教基金會」，執行長找來前交通部長葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前國發會主委管中閔、前陸委會主委夏立言、前政務委員蔡玉玲、馮燕，儼然是江內閣復辟。此外，羅智強24日宣布投入2018年台北市長選舉，稱要分三階段完成目標，一是臉書粉絲數破100萬，二是在黨內初選勝出，第三就是在正式選戰讓台北變天。

報導指出，羅智強、江宜樺的舉動，加上仍在勤跑基層醞釀選黨主席的吳敦義，外界繪聲繪影的指稱，就是馬英九團隊最核心成員金溥聰在運作，而馬系的第一仗，就是要在明年黨主席選舉扳倒現任主席洪秀柱。不過對洪秀柱陣營而言，馬系的陸續浮上檯面反而是好事，因為「躲在暗處的敵人總是比較難對付」。

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