一例一休新制上路 新北估增3億元加班費

2016-12-27 12:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕一例一休新制上路後，公務機關也受影響，新北市政府初估，針對技工工友、清潔隊員及臨時人員，若核實發放加班費，需增加3億多元預算，比既有制度高出1倍。市長朱立倫今天在市政會議指示，各單位須提高工作效率，不能為了報加班費而加班。

朱立倫指出，一例一休法令通過後，對新北市公務機關產生影響，根據主計處和人事處估算，將多支出3億多元勞工加班費。他認為，加班費運用必須達到效率，不是為了報加班費而加班，各機關應有效率地完成工作，避免浪費公帑。

朱立倫舉例，部分學校已有因應做法，縮減對民眾服務的時間，例如校園減少開放時段，影響都會區市民運動休閒需求，該如何解決？不是馬上以增加加班費因應，加班費必須實報，請學校志工相互協助也是辦法，既不減少對市民的服務 ，又能達成目的。

至於對其他公共運輸或公共服務的影響，朱立倫要求交通局及早因應，了解大眾運輸業者反映，分析對票價和運價影響，提出具體因應措施。

人事處表示，今年加班費預算約3.6億元，估計一例一休新法實施後，加班費恐增加到7.2億元，新北市公務機關受影響的對象包括技工工友、清潔隊員及臨時人員，總計約1萬1400餘人，在符合法令的情況下，已請各機關進行內部協調，包括調整作業模式、調配任務指派或工作內容、給予勞工補休機會等方式來控管工時，盼各單位撙節加班費支出。