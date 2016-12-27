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釐清中廣案 顧立雄指兩爭議點

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，中廣案的黨產處理，最後要釐清兩項爭議點，首先，國民黨在中廣獲得多少利益？可向國民黨追徵多少錢？再者，中廣現有資產該如何處理？（記者劉信德攝）

2016-12-27  13:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄日前表示，黨產會將就中廣案再辦第二次的預備聽證程序。他今受訪指出，中廣案的黨產處理，最後要釐清兩項爭議點，首先，國民黨在中廣獲得多少利益？可向國民黨追徵多少錢？再者，中廣現有資產該如何處理？哪些現有資產可能移轉為國有？

顧立雄說，中廣案分為兩部分，起初放送協會總部土地（帝寶）在李登輝時代被賣一手；馬英九時期，趙少康買廣播事業、資產部門留存，這兩個部分就是不同的事實。

顧立雄也說，要再跟中投公司索取歷年買賣、廣播事業相關資料，但目前還未著手。至於下次預備聽證程序預計要調查甚麼新事證？黨產會將請誰出席？顧立雄則笑而不答。

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  • 行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，中廣案的黨產處理，最後要釐清兩項爭議點，首先，國民黨在中廣獲得多少利益？可向國民黨追徵多少錢？再者，中廣現有資產該如何處理？（記者劉信德攝）

    行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，中廣案的黨產處理，最後要釐清兩項爭議點，首先，國民黨在中廣獲得多少利益？可向國民黨追徵多少錢？再者，中廣現有資產該如何處理？（記者劉信德攝）

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