光復也扮霧社事件 原民立委：不把我們當人看！

新竹市私立光復中學既納粹爭議後，又被爆校慶當天有班級cosplay霧社事件。（圖擷自YouTube）

2016-12-27 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學一場校慶，衍生出極大爭議，繼扮納粹挨批後，又傳出學生也以霧社事件為主題演出，民進黨立委Kolas Yotaka批老師要負最大責任，痛心的說「你們不把我們當人看」。

本報報導，新竹市私立光復中學日前舉行校慶時，因有學生扮演納粹造成爭議，如今又爆出校慶當日還有另一個班級cosplay霧社事件，司儀還喊出「打倒日本鬼子，光復我中華民族」。

《民報》報導，Kolas Yotaka指出，這兩起事件所凸顯出的，就是不把猶太人、原住民族當人看，Kolas Yotaka認為，台灣400年來最大的悲哀就是原住民族消失於歷史中、把原住民當動物。

報導指出，Kolas Yotaka呼籲，這起事件學生或許無辜，但老師責任重大，要讓孩子了解真正的台灣，就必須凸顯出原住民在內的多元背景與史觀，如今卻只見老師複製上一代的刻板印象給學生，加深撕裂。