說張榮味是黑道 柯文哲：我是問句

2016-12-27 12:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天接受廣播節目「台北之音」專訪，主持人周玉蔻問柯文哲知不知道前雲林縣長張榮味的來歷，柯回答「他不是黑道嗎？」此舉惹得張榮味胞妹、雲林立委張麗善批柯信口開河，將保留法律追訴權。柯文哲今天回應，他是問周玉蔻「他（張榮味）不是黑道嗎？」所以是問句，應該沒有涉及誹謗。

柯文哲表示，果然是大哥風範，「不用出手，小弟小妹都出來了。」媒體追問柯是不是真的認為張榮味是黑道，柯文哲笑說「戳戳妹又再戳了」，不進一步回應。