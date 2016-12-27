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廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台

廖國棟指出，黨主席公然違背法規，洪秀柱應下台、辭職。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-27  12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨上週三中常會在眾多中常委缺席情況下，仍強行通過將黨主席選舉提前至明年520舉行，立法院國民黨團總召廖國棟今日受訪指出，黨主席公然違背法規，洪秀柱應下台、辭職。

廖國棟表示，這件事非同小可，「如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該下台、辭職」。

廖國棟說，明天週三中常會上，黨內要有人發難挑戰黨主席的合法性、正當性，洪才會面臨「是否為合法黨主席」的問題，明天一定會有人對此發難，此事攸關國民黨未來生存發展，中常委姚江臨控告洪秀柱是有理、有基礎的。

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標題：廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台


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