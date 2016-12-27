柯P再酸張榮味有「大哥風範」 網友封他雙關語達人

2016-12-27 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日接受廣播節目專訪，提到前雲林縣長張榮味時，脫口說出「他不是黑道嗎？」此話引發胞妹、國民黨立委張麗善強烈不滿，聲稱要對柯P提告，沒想到柯P不但沒有退卻，反而再酸「果然有大哥風範」，讓網友封他為「雙關語達人」。

張麗善表示，柯文哲的說法完全沒有事實根據，痛批身為一位市長竟信口雌黃，誤導社會大眾，將對此保留法律追訴權。柯文哲今出席「警察局應勤簿冊電子化系統啟用儀式記者會」 時，強調他那時的語氣是「問句」，接著又酸說「果然有大哥風範，自己不用出手，弟妹就出來了。」

由於柯文哲先前曾因北市代燒雲林垃圾議題，說出「垃圾不分藍綠」，被網友封為2016政壇金句之一，如今針對張榮味的這番言論，又讓他被稱為「雙關語達人」，「這根本是釣魚大師等級了XD」、「雙關語，她就真的是張的小妹，笑死我」、「張家告下去就輸了，變成法院認證的有比較好？」「柯P真的是最無法預測的政治人物了XD」。