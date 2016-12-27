| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

柯P再酸張榮味有「大哥風範」 網友封他雙關語達人

2016-12-27  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日接受廣播節目專訪，提到前雲林縣長張榮味時，脫口說出「他不是黑道嗎？」此話引發胞妹、國民黨立委張麗善強烈不滿，聲稱要對柯P提告，沒想到柯P不但沒有退卻，反而再酸「果然有大哥風範」，讓網友封他為「雙關語達人」。

張麗善表示，柯文哲的說法完全沒有事實根據，痛批身為一位市長竟信口雌黃，誤導社會大眾，將對此保留法律追訴權。柯文哲今出席「警察局應勤簿冊電子化系統啟用儀式記者會」 時，強調他那時的語氣是「問句」，接著又酸說「果然有大哥風範，自己不用出手，弟妹就出來了。」

由於柯文哲先前曾因北市代燒雲林垃圾議題，說出「垃圾不分藍綠」，被網友封為2016政壇金句之一，如今針對張榮味的這番言論，又讓他被稱為「雙關語達人」，「這根本是釣魚大師等級了XD」、「雙關語，她就真的是張的小妹，笑死我」、「張家告下去就輸了，變成法院認證的有比較好？」「柯P真的是最無法預測的政治人物了XD」。

廣告
  • 台北市長柯文哲27日出席「警察局應勤簿冊電子化系統啟用儀式記者會」。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲27日出席「警察局應勤簿冊電子化系統啟用儀式記者會」。（記者張嘉明攝）

  • 網友反應。（圖片擷取自「PTT」）

    網友反應。（圖片擷取自「PTT」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市長 張榮味 張麗善 柯文哲 黑道
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：柯P再酸張榮味有「大哥風範」 網友封他雙關語達人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.