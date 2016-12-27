中國抵制台灣用中華台北 柯P：體育就是體育

2016-12-27 12:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕中國《環球時報》昨晚發表社論說要讓台灣外交「剃頭」，也揚言要讓台灣不能用「中華台北」參加國際體育賽事。台北市長柯文哲表示，世大運都按照國際奧委會的規定，據他的了解，中國方面目前仍很願意參加世大運，奧運得過獎牌的選手有一半在世大運得過獎，所以是很重要的國際賽事，中國沒有理由去故意抵制。

媒體詢問，如果中國抵制台灣不要用「中華台北」，北市府會如何因應。柯文哲認為，體育就是體育，不搞太多政治，沒有好處。