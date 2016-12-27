外籍漁工抗議 爭取一體適用勞基法
2016-12-27 12:10
為解決血汗漁工的處境，包含高工時、低工資、高額仲介費等，漁工提出四大訴求。（記者林彥彤攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕台灣是遠洋漁業大國，但是卻不時傳出虐待外籍漁工，血汗海鮮的報導，今天台灣國際勞工協會與新竹教區希望職工中心，就率約20人的漁工、民眾到農委會外面抗議，並針對外籍漁工的權利，提出四大訴求，漁業署也接下陳情書，雙方現在還在商談中。
日前有網路媒體報導，去年「福賜群號案」上的外籍漁工Supriyanto，疑似因在船上遭虐待而死，全案尚在偵查中。
針對台灣遠洋漁船聘僱外籍勞工一事，台灣國際勞工協會指出，台灣作為漁業的捕撈國，擁有全球最多的遠洋漁船數，年產值高達新台幣438億元，可是這龐大的經濟體中，僅有2萬多名的從業人員，其中有高達九成都是來自國外的外籍漁工。
不過除了在境內聘僱的漁工有受「勞基法」保障外，境外聘僱的漁工就只能依「漁業法」，又今年下半年，漁業署提案將「勞基法」84-1約定工時與責任制擴大適用外籍漁工。台灣國際勞工協會成員許惟棟認為，這無法解決血汗漁工的處境，包含高工時、低工資、高額仲介費等，甚至有雇主虐待、辱罵與威脅等，因此協會提出四項訴求：
一、取消境外聘僱，外籍漁工的勞動條件要全面一體適用「勞基法」。
二、反對「勞基法」84-1擴大適用外籍漁工
三、「福賜群號案」要追究漁業署的行政疏失。
四、「福賜群號案」要以勞工保險死亡給付計算補償漁工Supriyanto。
漁業署今早也出面抗議現場，漁業副署長黃鴻燕接下陳情書，並說會將四大訴求轉達給署內，願意與現場10位代表進行協商。
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