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黨主席提前改選惹議 吳敦義：部分幕僚思考不周

吳敦義認為國民黨黨內重大決策，應與中常會好好溝通（記者王榮祥攝）

2016-12-27  12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨黨主席提前改選決策引發黨內爭議﹗前副總統吳敦義今表示，他覺得黨中央部分「幕僚」，對重大改變以為自己一個人、或內部幾人就可決定，思考不週到，對黨的團結有傷害﹔他強調黨代表大會與中央委員會閉會期間，中常會就是最高決策機構，黨主席與幕僚應尊重規定，只要好好商量、沒有解決不了的問題。

吳敦義認為，對黨內重大事件，特別是新的想法或新的作法，牽連很廣且影響很大的，應在黨內深思熟慮。

他進一步指出，黨的最高權力機構是黨代表大會，黨代表大會閉會期間則以中央委員會為主，中央委員會閉會期間就是中央常務委員會，中常會是國民黨在黨代表大會、中央委員會閉會期間的最高決策機關。

吳敦義說，重大政策不是一個人可作決定，他覺得這次黨中央部分幕僚，對重大改變以為自己一個人就、或內部幾人就可決定，思考沒周到，導致中常委拒絕出席、且在極少數中常委出席下擅自通過，也造成困擾，對黨的團結有傷害。

重大改變一定要跟中常會作適度溝通，他建議黨內儘速妥善研究、會商，作出妥適決定。

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標題：黨主席提前改選惹議 吳敦義：部分幕僚思考不周


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