民調：73.8％民眾認退將不適頻繁赴中國

台灣智庫舉行12月民調記者會，由民調中心主任周永鴻分析民調結果。（記者劉信德攝）

2016-12-27 12:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前吳斯懷等37名中華民國退役將領赴中國引發熱議。台灣智庫最新民調顯示，73.8%民眾認為退將不適合頻繁赴中交流，無論哪個黨派支持者，皆有6至9成認為不適合，更有82.6%民眾支持退將赴中規定法制化。而民調也顯示，

台灣智庫最新民調顯示，在「退休將領是否適合頻繁到中國交流」的調查中，認為不適合者有73.8%、適合者僅16.6%。調查對象中各黨派支持者認為不適合者，民進黨有91.1%認為不適合、時代力量為77.6%，國民黨、親民黨及新黨三黨，則分別為63%、62.1%及74.1%。

而在是否支持政府對退將赴中規定法制化部分，受訪對象中，有高達73.9%民眾支持，僅16.9民眾不支持，而各政黨支持者對此議題的支持度，民進黨為83.6%、時代力量為86.4%、國民黨為65.8%、親民黨為56.8%、新黨為51.3%，各黨的不支持度皆遠低於支持度。

對此，民進黨立委李俊俋表示，目前已得知國防部將調整禁止退休將領赴中的年限，至少會調整到6年內禁止赴中，部分層級以上者甚至要終身管制，國人對於退將頻往中國跑，或對「國軍、共軍都是中國軍」說法的認同都一直在減少，對台灣認同度越年輕越高。

台灣智庫本次民調，主要調查內容為台灣與國際關係及退休將領赴中議題，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲之民眾，調查時間為12月19及20日之晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。