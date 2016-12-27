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中常委提告 國民黨中央：回到中常會把話講明白

2016-12-27  12:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週三中常會在現場只有五位中常委的情況下，不顧黨內質疑通過「一０六年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，招致中常委姚江臨提告，明日中常會已呈風雨欲來之勢，該黨文傳會副主委胡文琦今日表示尊重，強調那是姚的合法權益，但他也提醒姚，政治是妥協藝術，一切應該回到中常會，把話說清楚講明白，在國民黨目前面臨嚴峻情勢下，大家應該更愛這個黨。

此外，針對立法院國民黨團總召廖國棟要求洪秀柱辭職下台，胡文琦回應表示尊重，並強調國民黨是民主多元的政黨，有不同的聲音，非常正常。

他說，明日中常會歡迎所有中常委循民主遊戲規則，到場陳述意見，在會議現場充分討論，至於黨中央做法是否合法與合理，相信黨內、社會自有公評。

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  • 國民黨發言人胡文琦。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨發言人胡文琦。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 國民黨 姚江臨 廖國棟 胡文琦 黨主席選舉 黨代
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