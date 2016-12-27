2017年元旦 柯P要去總統府升旗
2016-12-27 12:03
台北市長柯文哲27日受訪稱，2017年元旦要去總統府升旗。（記者張嘉明攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年元旦於大佳河濱公園自己舉辦升旗典禮，明年不另外舉辦，媒體詢問原因，台北市長柯文哲今天回應，今年元旦會舉辦晨曦音樂會及升旗典禮是因為今年有世界設計之都活動，明年就不會特別再舉辦。
至於，明年元旦是否會跟過去的市長一樣都到總統府升旗，柯文哲表示，「其實也是很累，但好像還是要去」，跨年晚會完躺下去沒幾個小時就要爬起來升旗。
北市府今年元旦有別於以往由市長到總統府升旗的傳統，在大佳河濱公園舉辦長達三天的晨曦音樂會，以跨界精神，邀請嘻哈樂、古典樂、運動健身、新移民等不同社群。而當時適逢總統選舉，親民黨總統候選人、副總統候選人宋楚瑜及徐欣瑩、國民黨副總統候選人王如玄、民進黨總統候選人陳建仁紛紛都有出席，讓升旗活動政治味濃。
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