官版年金改革 全教總反對教育人員60起支方案

針對官版年金改革方案，全教總今天發聲明反對教育人員60起支方案，理事長張旭政（左四）表示，全教總主張55起支方案。（圖取自全教總理事長張旭政臉書）

2016-12-27 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院年金改革辦公室昨天公布「國家年金改革國是會議分區會議報告」，並公布改革構想與備選方案，全國教師工會總聯合會今天發聲明，反對教育人員60起支方案，主張55歲起支，並可提前5年申請領取減額年金，全教總也要求政府先補足原不足額提撥，並強化基金管理。

全教總理事長張旭政表示，官版稱未來不同職業別年金制度內涵原則將趨於一致，但全教總認為，各職業別替代率之所以不同，關鍵在於制度性差異，依現況，公、私部門受僱者的基礎年金、職業年金不相同，費率與給付也不一致，政府不思考制度性問題，也不設法提升私部門受僱者退休保障，卻要強求所謂替代率一致，根本就是為了平等而平等的假平等。

張旭政也表示，年金給付水準建議以最後10年平均投保薪資為基準，採計時間不應過長；全教總雖支持所得替代率以平均投保薪資計算，但替代比率應協商，不應由官方片面決定；而官版稱未來職業別退休（撫）金制度的提撥，應採完全準備足額提撥，提升基金管理效率，不宜再由政府負最後支付責任，但全教總認為「由政府負最終支付責任」應予保留，不應刪除。

全教總認為，退休金制度是社會保險，不是商業保險，只要費率與給付維持衡平，沒有必要採取完全準備制的財務型態，因完全準備制除墊高費率，也恐衍生龐大基金操作問題；此外，政府一方面要求受雇者多繳、少領、延後退，一方面又不承擔政府負最終支付責任，顯係規避政府責任，降低人民對退休制度的信心，不利建構國家整體社會安全制度。

張旭政強調，在調高法定費率前，政府應先處理之前的不足額提撥，官版費率將逐年提高至18％，惟退撫基金之所以出現財務問題，有極大原因是政府在該調整費率時未予調整，政府必須為政策失誤負完全責任，再就歷年不足額提撥來說，有65％都是政府責任，政府進行改革以前，必須先行補足，不應轉嫁給目前在職的公教人員。

張旭政表示，全教總反對教育人員60起支方案，中小學教師60歲起支方案也不符家長期待，且嚴重阻礙師資新陳代謝，全教總建議考慮其職業屬性，中小學教育人員採取85制，並採漸進式改革，自107年改革上路後逐年加1至85，亦即55歲起支，並可提前5年申請領取減額年金。

不過全教總支持強化基金管理，積極提升報酬率；也支持年資保留、年資併計、年金分計制度；並支持優先處理黨職併公職、政務人員、法官與檢察官退休制度。張旭政表示，針對年金改革方案，全教總與所屬各地方工會除將參與後續分區座談與國是會議外，也將持續與立法院朝野黨團、委員溝通，確保改革能兼顧世代共榮。