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民調：退將赴中 73.8％民眾認不適當

2016-12-27  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫民調今發布最新民調，民調顯示，有49.4%民眾認為蔡英文未來出訪應自稱台灣總統，51%民眾認為我國未來參與國際活動時應使用「台灣」的稱號，56%的民眾認為應該將外國駐台灣外交機構名稱改稱「駐台單位」，並有73.8%民眾認為退役將領不適合頻繁去中國交流。

綜合媒體報導，台灣智庫民調此份調查，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲之民眾，調查時間為12月19及20日之晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

民調結果顯示，認為蔡總統未來出訪的稱謂，49.4%的民眾認為應自稱「台灣總統」，41.2%認為應稱「中華民國總統」；而關於退將去中國交流，僅16.6%的民眾認為適合，73.8%都認為不適合；而關於政府未來對國軍退役將領赴陸採法制化規定，73.9%的民眾支持，16.9%不支持。

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  • 台灣智庫27日舉行十二月民調記者會，由民調中心主任周永鴻分析民調結果，結果顯示有高達73.8%的民眾認為退將赴中聆聽中共總書記習近平談話非常不適當。（記者劉信德攝）

    台灣智庫27日舉行十二月民調記者會，由民調中心主任周永鴻分析民調結果，結果顯示有高達73.8%的民眾認為退將赴中聆聽中共總書記習近平談話非常不適當。（記者劉信德攝）

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