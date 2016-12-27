蔣萬安勝訴 潘：對司法感到失望

2016-12-27 11:46

〔記者張議晨／台北報導〕今年立委選舉，北市立委候選人潘建志指控同選區立委蔣萬安，提供電扇等獎品作為選區中秋晚會的摸彩獎品，影響選民投票意願，並向法院提起當選無效之訴，高等法院今日上午宣判，判決蔣萬安勝訴確定，保住立委資格，對此，潘建志僅說，對於司法判決感到失望。

潘建志說，蔣提供30元以上禮品供摸彩，且是「大規模」提供1500元至1800元價值的禮品，法官雖接受證據效力，但卻不認為構成賄選，明顯有違常理。

他直言，「此判決將創下先例，若未來選舉各候選人都利用相同的手法，恐會對往後選舉公平性造成很大影響。」

潘建志說，這次判決顯示司法改革仍有漫長道路要走。至於未來，他則強調，「會先與律師研究，再做決定。」