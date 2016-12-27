日食爭議延燒 亞協：日台友好才沒告我們

2016-12-27 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本食品輸台解禁爭議延燒，行政院日前加開日本食品輸台評估及管理公聽會，更再度引爆衝突。亞協秘書長蔡明耀今直批「鬧場不應該」，並強調日本政府很重視與台友好關係，所以一直沒有到世衛組織提告台灣，相比之下日本去年就對韓國提告了。

外交部今舉行例行記者會。蔡明耀再度談及日本食品輸台爭議，蔡明耀重申，台灣不會進口「核災食品」，日本也不會出口或流通「核災食品」，甚至連「核災食品」這個詞都不應該任意使用。

蔡明耀說，日本政府一直期待台灣解禁，但同時日本政府也很重視和台灣的友好關係，所以一直沒有到WTO提告，相比之下日本在去年就狀告韓國了。蔡明耀表示，日本政府希望台灣社會用理性方式討論相關問題，講求科學根據並且遵循WTO規定。相關規範是以商品項目作為規範對象，而非產地。

日前食安公聽會再度爆發衝突，國民黨動員群眾包圍會場並阻撓會議進行，並發動「反核食站出來」遊行。蔡明耀對此也發表看法，他認為「鬧場不應該」，因為既然是公聽會，大家就該是坐下來「你一言我一語」討論，理性溝通。

蔡明耀表示，政府為國民安全所做的規定，誰都不能指謫，但現在已經過五年，應該可以理性探討相關限制，同時也可以參考各國的作法。蔡明耀強調，國內是行政院食安辦主導此案，對解禁沒有時間表。