洪秀柱公然違背法規 廖國棟：黨主席應下台辭職
2016-12-27 11:59
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱，上週三在中常會強行通過「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，引發中常委姚江臨等人不滿提告。國民黨團總召廖國棟表示，黨主席公然違背法規，應該下台、辭職。
國民黨上週中常會，在中常委刻意缺席讓人數不足流會下，洪秀柱仍技巧性讓中常會照常開會，並強力通過黨主席提前選舉決議。根據《中央社》報導，廖國棟表示，這件事非同小可，廖國棟就說，「如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該下台、辭職」。
上週國民黨中常會主席用扣除請假人數，出席人數過半就可開會的技巧性開會，廖國棟表示，國民黨法規沒有這樣的條文，且違背現行相關規範，認為中常委姚江臨的提告，是有基礎、有理的。
廖國棟希望黨中央能回歸制度、法規，否則制度紊亂、黨中央不遵守，國民黨將會分崩離析，進入戰國時代，這對國民黨的發展非常不利。
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