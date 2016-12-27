| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

洪秀柱公然違背法規 廖國棟：黨主席應下台辭職

2016-12-27  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱，上週三在中常會強行通過「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，引發中常委姚江臨等人不滿提告。國民黨團總召廖國棟表示，黨主席公然違背法規，應該下台、辭職。

國民黨上週中常會，在中常委刻意缺席讓人數不足流會下，洪秀柱仍技巧性讓中常會照常開會，並強力通過黨主席提前選舉決議。根據《中央社》報導，廖國棟表示，這件事非同小可，廖國棟就說，「如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該下台、辭職」。

上週國民黨中常會主席用扣除請假人數，出席人數過半就可開會的技巧性開會，廖國棟表示，國民黨法規沒有這樣的條文，且違背現行相關規範，認為中常委姚江臨的提告，是有基礎、有理的。

廖國棟希望黨中央能回歸制度、法規，否則制度紊亂、黨中央不遵守，國民黨將會分崩離析，進入戰國時代，這對國民黨的發展非常不利。

廣告
  • 國民黨團總召廖國棟表示，黨主席洪秀柱在上週中常會公然違背法規，應該下台、辭職。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨團總召廖國棟表示，黨主席洪秀柱在上週中常會公然違背法規，應該下台、辭職。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 上週國民黨中常會在中常委刻意缺席下，原本應該流會，但洪秀柱仍強硬開會，通過黨主席提前選舉決議。（資料照，記者廖振輝攝）

    上週國民黨中常會在中常委刻意缺席下，原本應該流會，但洪秀柱仍強硬開會，通過黨主席提前選舉決議。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中常委 中常會 國民黨中常委 國民黨中常會 國民黨主席 廖國棟 洪秀柱 黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：洪秀柱公然違背法規 廖國棟：黨主席應下台辭職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.